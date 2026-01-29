Waarom Allbirds zijn fysieke winkels sluit

Het duurzame schoenenmerk Allbirds ziet nog maar weinig toekomst voor zijn fysieke winkels: alle eigen filialen gaan dicht, met uitzondering van twee outletwinkels in de VS en twee vestigingen in Londen.

Afbouw

De afbouw van het fysieke winkelnetwerk is al een tijdje bezig bij Allbirds. Eind 2023 exploiteerde het duurzame merk in totaal nog 60 eigen winkels, waarvan 45 in de Verenigde Staten. In het laatste kwartaal was dat aantal al gezakt naar 21 winkels in de Verenigde Staten en twee door het merk gerunde internationale vestigingen, in Londen.