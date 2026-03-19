Zalando schaalt gebruik van AI-gestuurde magazijnrobots op

Zalando rolt slimme magazijnrobots uit naar meerdere Europese distributiecentra. Volgens de e-commercereus versnellen de robots de afhandeling van orders en verlichten ze het werk door routinetaken over te nemen.

Van pilot naar schaalvergroting

De uitbreiding volgt op een geslaagde proef: Zalando testte tien robots die samen ongeveer 100.000 picks per dag uitvoerden. Op basis daarvan schaalt Zalando op naar in totaal maximaal vijftig installaties. De eerste exemplaren draaien al in Duitsland en Italië. Daarna komen onder meer Nederland, Frankrijk en Zweden aan de beurt.

De robots, intern “Richard” genoemd, picken, scannen en sorteren artikelen. Dankzij AI en computer vision herkennen ze producten en passen ze hun grijpmethode direct aan, wat vooral helpt in magazijnen met een snel wisselend assortiment.

Voor schoenendozen introduceert Zalando de Shoebox Picker. Loszittende deksels maakten automatisering daar lastig, maar de nieuwe oplossing combineert beeldherkenningstechnologie met speciaal ontwikkelde grijpers die de dozen tijdens de verwerking stabiel houden.

Zalando zet AI op steeds meer domeinen in: behalve achter de schermen, ook voor content, personalisatie en andere elementen in de klantervaring. Over dat laatste vertelt Laura Toledano, hoofd van de activiteiten in West-Europa, vandaag alles op het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress in Brussel.