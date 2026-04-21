Nivea-moeder slikt forse omzetkrimp

Beiersdorf is het jaar zwak gestart: vooral de kernmerken Nivea en La Prairie kregen klappen door afkoelende vraag en moeilijke marktomstandigheden. Dat drukte de omzet in het eerste kwartaal, al houdt het concern vast aan zijn jaarprognose.

Blauw blik onder druk

De omzet daalde met 7,7% tot net geen 2,5 miljard euro. Op organische basis – gecorrigeerd voor wisselkoersen en portefeuille-effecten – kromp de omzet met 4,6%. Wel blijkt de dermatologische divisie, met merken als Eucerin, een structurele groeimotor te zijn: het segment groeide met 8,2%.