Estée Lauder schrapt tot 10.000 banen, vooral in winkels

Estée Lauder verwacht in totaal 9.000 tot 10.000 banen te schrappen. Dat zijn er nog 3.000 meer dan eerder voorzien, vooral in warenhuizen en eigen winkels. Nochtans stijgen de kwartaalomzet en de jaarprognose juist nu.

70% winkelmedewerkers

De netto-omzet van de cosmeticareus steeg in het voorbije (derde) kwartaal met 5% tot 3,7 miljard Amerikaanse dollar (3,44 miljard euro), met groei in alle categorieën, waaronder make-up, huidverzorging en parfum. Het bedrijf verhoogt dan ook de vooruitzichten voor het volledige boekjaar en verwacht nu zo’n 3% organische netto-omzetgroei.