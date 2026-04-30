Powr claimt Europese primeur met vloeibaar wasmiddel in kartonnen fles

Powr, het nieuwe huishoudmerk van de Belgische start-up Planet B, pakt uit met een Europese primeur in de winkelrekken: een vloeibaar wasmiddel verpakt in een 100% recyclebare kartonnen fles.

Alternatief voor plastic

Powr, dat eerder dit jaar ontstond uit de recente fusie tussen de merken Brauzz en Klaaar, wil de gevestigde schoonmaakgiganten uitdagen tot gezondere en duurzamere keuzes. Het nieuwe merk kwam al met wasstrips met enzymen, een poetspasta met minerale scrub, een wittewasbooster met zuurstoftechnologie, en een allesreiniger vol probiotica. Nu voegt het vloeibaar wasmiddel toe op vraag van de markt, maar dan zonder de berg plastic afval die traditionele merken genereren.

Zodra de 100% recyclebare kartonnen literfles leeg is, kan ze simpelweg bij het oud papier gegooid worden. Het is de meest duurzame verpakking voor de grote massa, zegt het bedrijf. “Wasstrips blijven de keuze met de minste impact, en zullen altijd onze voordeligste optie blijven. Maar de realiteit is dat de meeste mensen in België vandaag vloeibaar wasmiddel kopen. En die grote groep consumenten switcht voorlopig niet naar andere vormen,” zegt medeoprichter Tibbe Verschaffel van Planet B. “Tot nu was hun enige keuze: plastic fles na plastic fles. Met Powr bieden we hen eindelijk een alternatief dat aansluit bij hun gewoontes, maar zonder schadelijke ingrediënten of microplastics.”

Het homecaremerk breekt ook met traditionele chemische en vaak schadelijke formules door volop in te zetten op biotechnologie: het nieuwe vloeibare wasmiddel is verrijkt met levende probiotica. De goede bacteriën creëren een gezond microbioom in het textiel, waardoor kleding langer schoon blijft en geurtjes op een natuurlijke manier worden aangepakt. De producten zijn verkrijgbaar via powr.care en in winkels van Okay, Colruyt, Delhaize en Carrefour.