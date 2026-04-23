Estée Lauder zoekt 5 miljard euro financiering voor Puig

Estée Lauder maakt zich op om Puig over te nemen, maar zoekt eerst nog centjes. Het concern onderzoekt een financiering van zo’n 5 miljard euro om de overname te ondersteunen.

Deal wordt concreter

Estée Lauder heeft JPMorgan Chase & Co. ingeschakeld om de structuur van de financiering uit te werken, bericht de Spaanse zakenkrant Expansión. JPMorgan zou gesprekken voeren met meerdere kredietverstrekkers om een financieringspakket op te zetten, dat een openbaar bod op Puig moet faciliteren.

Het bod zou overigens bestaan uit een combinatie van cash en aandelen, aldus bronnen uit de markt. Bloomberg meldde eerder al dat er vooruitgang is in de gesprekken. De onderhandelingen omvatten onder meer merken als MAC, Le Labo en Charlotte Tilbury aan de zijde van Estée Lauder, en Byredo binnen de portefeuille van Puig. In maart bevestigden beide bedrijven al dat zij gesprekken voeren over een mogelijke fusie, zonder details vrij te geven over de exacte voorwaarden.