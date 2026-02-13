Groei met dubbele cijfers voor EssilorLuxottica

Optiekgroep EssilorLuxottica, moederbedrijf van onder andere Pearle, GrandOptical en Ray-Ban, heeft een recordjaar achter de rug na een bijzonder sterk vierde kwartaal. Het bedrijf spreekt van een “historische mijlpaal”.

Aanzienlijke investeringen

EssilorLuxottica zag vorig jaar de omzet bij constante wisselkoersen met 11,2% stijgen van 26,5 miljard euro naar 28,5 miljard. Het bedrijfsresultaat van het bedrijf steeg aan het einde van het boekjaar met 6,8% tot 4,5 miljard euro. Het nettoresultaat steeg met 7,2% tot 3,2 miljard euro.

“Dit jaar is een historische mijlpaal: voor het eerst in de geschiedenis van Essilor Luxottica hebben we een jaarlijkse omzetgroei met dubbele cijfers gerealiseerd bij constante wisselkoersen, na opnieuw een recordkwartaal in het vierde kwartaal, met een stijging van 18,4%”, aldus Francesco Milleri, voorzitter en CEO van de groep. “In een onzekere macro-economische en geopolitieke omgeving en ondanks de obstakels die de Amerikaanse invoerheffingen met zich meebrengen, hebben we een recordwinst behaald en tegelijkertijd aanzienlijke investeringen gedaan om onze innovatieagenda te stimuleren.”

In Noord-Amerika, de grootste markt van het bedrijf met een omzet van 12,8 miljard euro eind 2025, bedroeg de groei 11,6%, terwijl deze in Europa 11,8% bedroeg, in Azië-Pacific 10,1% en in Latijns-Amerika 7,6%. De omzet in de retail is met 10,3% gestegen tot 14,9 miljard euro, terwijl de stijging in professionele kanalen 12,2% bedroeg. Aan het einde van het boekjaar 2025 beschikte EssilorLuxottica over een netwerk van 17.750 vestigingen, tegenover 17.638 verkooppunten twaalf maanden eerder. Daarvan zijn 4.066 winkels franchisés.