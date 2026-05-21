Verhuur babyspullen verdrievoudigd bij Qiddo

Qiddo, dat baby- en kinderproducten verhuurt, zag het aantal bestellingen het afgelopen jaar met 300% toenemen. Dat is mede te danken aan het Dreambaby-netwerk, nu het verhuurbedrijf ook deel uitmaakt van Vanhalst Retail Group.

Afhaalpunten bij Dreambaby

Qiddo groeit fors sinds de instap van Vanhalst Retail Group — ook eigenaar van Dreambaby, Supra Bazar en KABINE — vorig jaar. De verhuurder heeft dankzij die integratie nu dertig afhaal- en retourpunten in Dreambaby-winkels verspreid over België. Het resultaat: vandaag haalt 75% van de klanten zijn bestelling op in een Dreambaby-winkel, terwijl 25% kiest voor thuislevering.

De sterke groei past binnen een bredere consumptietrend waarbij jonge gezinnen vaker kiezen voor tijdelijke toegang tot babyproducten in plaats van aankoop, ziet oprichtster en CEO Tine Bovijn: “De manier waarop jonge gezinnen consumeren verandert fundamenteel”. Vooral producten die slechts enkele maanden intensief worden gebruikt, lenen zich volgens haar goed voor verhuur: de populairste huurperiodes bedragen één of zes maanden.

Opmars in Nederland

Qiddo stelt dat gezinnen gemiddeld tot 40% kunnen besparen als ze huren in plaats van kopen. Ook wint het “Try & Buy”-model terrein: 8,3% van de klanten koopt het gehuurde product nadien alsnog aan via Qiddo. Vooral premiumkinderwagens behoren tot de populairste categorieën binnen het verhuurmodel.

Het bedrijf ziet intussen ook de vraag uit Nederland stijgen: 7,5% van de bestellingen komt inmiddels van Nederlandse klanten. Richting de lente- en zomermaanden merkt Qiddo vooral een toenemende vraag naar reisproducten. Het aanbod breidt de komende maanden verder uit met onder meer kinderfietsen en speelgoedboxen voor kinderen tot zes jaar.