Rituals: ‘ayurveda’ is toch van iedereen

Rituals heeft zijn bezwaar tegen de bedrijfsnaam House of Ayurveda van twee ayurveda-therapeuten ingetrokken. Het cosmeticabedrijf stelde dat de naam te veel leek op hun eigen merken, maar kreeg zelf de wind van voren.

Bescherming van de merkrechten

Volgens Rituals was het bezwaar ingegeven door zorgen over mogelijke merkverwarring met eigen merken zoals House of Rituals en The Ritual of Ayurveda. “Wij hechten veel waarde aan de bescherming van onze merkrechten en wilden voorkomen dat consumenten in de war raken tussen onze producten en andere diensten,” aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover De Volkskrant.