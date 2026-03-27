Hoe Drukke Mama’s een e-commerce-imperium bouwde uit een Facebookgroep

Van een blogidee naar 50.000 orders per jaar: Kelly Cuppens zette met Drukke Mama’s een blog om in een winstgevend retailmodel. De onderneemster lichtte op het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress haar aanpak toe rond communitymanagement, e-commerce, marketing, operationele efficiëntie en klantenservice.

Missie “slapend rijk worden”

Kelly Cuppens verkondigde het in 2016 luidkeels aan de kersttafel: ze wil “slapend rijk” worden en onafhankelijk zijn. Ze overweegt een blog met affiliate marketing, maar het blijft aanvankelijk bij een voltijdse baan, de zorg voor twee jonge kinderen en de oprichting van de de Facebookgroep “Drukke Mama’s” met content over haar dagelijks leven.