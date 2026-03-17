Medi-Market heeft in minder dan een jaar al vijf winkels in Madrid

Met een nieuwe winkel in het winkelcentrum Xanadú in de Spaanse hoofdstad komt het Belgische Medi-Market in minder dan een jaar tijd al uit op vijf winkels in Madrid. De komende maanden opent de retailer nog acht bijkomende winkels in het land.

Strategische markt

De opening in Xanadú luidt een nieuwe ontwikkelingsfase voor Medi-Market in Spanje in. Na het verankeren van zijn aanwezigheid in de hoofdstad, werkt het bedrijf aan nieuwe locaties in verschillende steden om het netwerk verder uit te breiden.

“Spanje is een strategische markt voor ons concept. Elke nieuwe opening versterkt onze aanwezigheid en stelt ons in staat om onze propositie van gezondheid en welzijn dichter bij steeds meer consumenten te brengen. Ons doel is om in het land te blijven groeien en Medi-Market te consolideren als een referentie in parafarmacie, met een ruime keuze aan producten met concurrerende prijzen en het beste deskundige advies,” zegt Cédric Antoine, CEO van de Medi-Market Groep aan Just Retail.

Medi-Market werd in 2014 in België opgericht. Momenteel is het bedrijf aanwezig in België, Italië, Luxemburg en Nederland, met meer dan 180 fysieke verkooppunten. In 2024 boekte de groep een omzet van meer dan 400 miljoen euro en een omzetgroei van meer dan 25%. De succesformule steunt op een combinatie van competitieve prijzen, een breed assortiment en gespecialiseerd advies. Het huismerk Medi-Daily biedt een scherpe prijs-kwaliteitverhouding te bieden in producten voor dagelijks gebruik.