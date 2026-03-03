Nivea-eigenaar Beiersdorf tempert de groeivooruitzichten

Beiersdorf, het moederbedrijf van merken als Nivea, Eucerin en Hansaplast, beëindigde 2025 met een omzetgroei van 2,4% in een vertragende markt. Voor 2026 rekent het bedrijf amper op groei.

Marktvolatiliteit

In 2025 realiseerde Beiersdorf een organische omzetgroei van 2,4% naar 9,9 miljard euro, terwijl de EBIT-marge steeg van 13,9 naar 14%. Bij Nivea, het vlaggenschipmerk van de groep, bedroeg de organische omzetgroei 0,9%, naar 5,5 miljard euro. “2025 was een uitdagend jaar voor de huidverzorgingssector, gekenmerkt door tragere groei en aanhoudende marktvolatiliteit”, aldus CEO Vincent Warnery. Toch blijft Beiersdorf naar eigen zeggen het snelst groeiende huidverzorgingsbedrijf, met betere prestaties dan belangrijke concurrenten.