Holland & Barrett groeit door TikTok-hypes, maar verliezen stijgen mee

Holland & Barrett haalde vorig boekjaar een dubbelcijferige omzetgroei dankzij gezondheidstrends op TikTok en de populariteit van afslankinjecties. De winstgevendheid bleef echter onder druk staan door hogere kosten en versnelde investeringen.

Sociale media stuwen vraag

In het boekjaar tot en met september steeg de totale omzet van drogisterijketen Holland & Barrett met 11% tot 981 miljoen Britse pond (1,148 miljard euro). Het bedrijf schrijft de groei vooral toe aan online hypes die klanten richting wellnessproducten sturen, aldus The Times.