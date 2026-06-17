Decathlon paait ontevreden werknemers met aandelenplan

Kort na het oplaaien van sociale onrust bij Decathlon, belooft CEO Javier Lopez Segovia zijn medewerkers het equivalent van ongeveer 2.000 euro aan aandelen. De vakbonden reageren sceptisch.

“Mooie praatjes”

De timing van de aankondiging zal wel geen toeval zijn. Op zaterdag 6 juni legden duizenden werknemers van Decathlon in Frankrijk het werk neer omdat ze hun koopkracht achteruit zien gaan terwijl het bedrijf vorig jaar een 16% hogere nettowinst boekte. Er zijn al maandenlang spanningen tussen de vakbonden en de directie.

Nu kondigt de topman van de sportretailer de lancering aan van een nieuw aandelenplan, “Decathlon Seed”. Daarbij krijgen alle medewerkers die ervoor in aanmerking komen, aandelen ter waarde van 2.000 euro. Zo’n aandelenplan is niet nieuw bij het bedrijf: momenteel zijn al 56.000 medewerkers aandeelhouder. Dat aantal kan stijgen tot 90.000 van de in totaal 103.000 medewerkers wereldwijd.

Maar de vakbonden reageren eerder schamper op de aankondiging. “Dat de maatregelen pas over drie jaar van kracht worden, biedt geen oplossing voor de problemen rond de onmiddellijke koopkracht en de financiële moeilijkheden aan het einde van de maand waarmee werknemers met de laagste lonen helaas te kampen hebben”, reageert Sébastien Chauvin, vakbondsafgevaardigde van de CFDT, tegenover persagentschap AFP. Hij hekelde het plan als “mooie praatjes”.