Dreamland opent de eerste drie winkels op Cora Shopping sites

Op vrijdag 13 maart opent DreamLand de deuren van drie nieuwe belevingswinkels op de Shopping Cora-sites in Rocourt, Châtelineau en La Louvière. Later dit jaar volgen de overige locaties.

Inspirerende speelwerelden

DreamLand maakte vorig een akkoord met projectontwikkelaar Mitiska voor de opening van grote winkels in alle zeven voormalige Cora-hypermarkten. De eerste drie openen nu de deuren. Netto gaat het voor de retailer om één bijkomende winkel, want in Châtelineau en La Louvière gaat het om herlocaties van bestaande winkels.

De nieuwe DreamLand-winkels bevatten inspirerende speelwerelden en shop-in-shops van toonaangevende merken, waaronder de grootste Lego shop-in-shops van Wallonië, een avontuurlijke Jurassic World zone, een inspirerende Schleich shop, een complete Playmobil-wereld, een sfeervolle Sylvanian Families shop en een uitgebreide Barbie- en HotWheels-belevingszone.

Ook de iconische verjaardagsbel van DreamLand krijgt een prominente plaats in de winkels. Elk kind dat haar of zijn verjaardag viert, mag op de bel drukken: dan klinkt er een vrolijk muziekje door de winkel en krijgt het feestvarken een feestelijke verjaardagskroon en een geschenkje.

Inclusief de nieuwe locaties heeft de retailer nu 93 winkels in België en Nederland.