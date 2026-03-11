Fietsen De Geus lanceert pechdienst voor fietsers in de Benelux

De Antwerpse fietsketen De Geus lanceert in samenwerking met mobiliteitsorganisatie VAB de dienst “Depannage De Geus”: een mobiliteitsgarantie die fietsers 24/7 bijstand biedt bij pech, thuis of onderweg in België, Nederland en Luxemburg.

Gemoedsrust bieden

Met deze nieuwe dienst combineert De Geus de interventieservice van pechverhelpingsdienst VAB met de kracht van zijn eigen werkplaatsen, zodat klanten bij pech zo snel mogelijk opnieuw mobiel zijn. Wanneer een fietser pech heeft, komt een interventieploeg ter plaatse. In ongeveer 80% van de gevallen wordt de fiets onmiddellijk hersteld, zodat de fietser meteen zijn weg kan verderzetten.

Is een herstelling ter plaatse niet mogelijk, dan treedt het tweede luik van de service in werking: de werkplaatsen van De Geus. Via een fast-lane service, exclusief voor Depannage De Geus-abonnees, krijgen klanten prioriteit in de werkplaatsen. Daardoor kan de fiets in de meeste gevallen binnen één werkdag rijklaar zijn. Zo wil het bedrijf fietsers dezelfde gemoedsrust bieden die automobilisten al jaren kennen bij pechverhelping.

“Meer techniekers dan verkopers in dienst”

“Fietsers gebruiken hun fiets vandaag steeds vaker als volwaardig vervoermiddel,” zegt Thomas Vanderhoydonck, zaakvoerder van Fietsen De Geus en voorzitter van sectororganisatie Traxio Velo. “Wie dagelijks op zijn fiets rekent, wil vooral één ding: mobiel blijven. Daarom combineren we het beste van twee werelden: de interventieservice van VAB én onze eigen grote werkplaatsen met snelle service.”

De groei van elektrische fietsen en cargofietsen maakt professionele ondersteuning steeds belangrijker, zegt hij. “Als lokale pionier zetten wij jaarlijks ongeveer 5.000 Antwerpenaren op een nieuwe fiets. Maar onze rol stopt niet bij verkoop: we onderhouden en herstellen jaarlijks 20.000 fietsen in onze werkplaatsen. We hebben zelfs meer techniekers dan verkopers in dienst. Dat toont hoe belangrijk service is in onze sector.” De gemiddelde wachttijd voor onderhoud bedraagt momenteel ongeveer één week, afhankelijk van de locatie.

Het abonnement kost 39,95 euro per fiets per jaar, klanten die tussen maart en juni 2026 een elektrische fiets kopen bij Fietsen De Geus krijgen één jaar Depannage De Geus gratis.