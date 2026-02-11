Lidl lanceert campagne met tennisster Steffi Graf

Voormalig tenniskampioene Steffi Graf wordt het gezicht van Crivit, het sportmerk van Lidl. Op 14 februari gaat een grootse internationale campagne van start in meer dan dertig landen onder het motto “Find your move”.

Naar het voorbeeld van Arnold Schwarzenegger

Lidl koestert hoge ambities met zijn sport-huismerk Crivit, vandaag al goed voor een omzet van zowat 1,5 miljard euro. De discounter zou zich zelfs willen profileren als uitdager van Decathlon, dat meer dan 15 miljard euro weegt. Daarom start Lidl een groots opgezette Europese marketingcampagne met de Duitse tennisster Stefanie Graf, die na een loopbaan met 22 Grand Slam-titels vandaag een holistische levensstijl promoot, met aandacht voor balans en innerlijke motivatie.

Dat is wat CRIVIT en Stefanie Graf verbindt, zegt de retailer in een persbericht: de overtuiging dat een actieve levensstijl ontstaat door plezier en ontspanning, niet door prestatiedruk. Het sportmerk wil immers toegankelijk zijn voor iedereen. De tennisster zal niet alleen haar eigen sport promoten, maar het volledige assortiment van Crivit in categorieën als kamperen en outdoor, fietsen, fitness, hardlopen en teamsporten.

In zekere zin moet Graf voor Crivit dus doen wat Arnold Schwarzenegger doet voor het doe-het-zelfmerk Parkside van Lidl. “Na het succes van ons merk Parkside, ontsluiten we nu met Crivit een van de meest relevante categorieën voor een beter leven: sport en vrije tijd. Dat Stefanie Graf voor Lidl heeft gekozen om haar missie te verspreiden, is een grote blijk van waardering en tegelijkertijd het bewijs van onze kwaliteitsnormen”, zegt Jens Thiemer, Chief Customer Officer bij Lidl International. De omnichannel-campagne van Crivit gaat op 14 februari in heel Europa van start.