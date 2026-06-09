Ikea nu ook in Waasland: opent afhaalpunt in Sint-Niklaas

Vanaf nu kunnen klanten hun bestellingen bij Ikea ophalen in 25 beveiligde lockers in Sint-Niklaas. Voor Ikea zijn de lockers de eerste fysieke aanwezigheid in het Waasland.

België als pilootland

De lockers zijn vanaf nu te vinden bij de Docks Rental Service Shop, en zijn dag en nacht toegankelijk. Ikea koos voor de locatie omdat het zowel vlakbij het stadscentrum als goed bereikbaar via de E34 en E17 is. Net zoals elders kost de service 9,99 euro, of 7,99 euro voor Ikea Family-leden. Klanten reserveren een locker enkele dagen vooraf en ontvangen een unieke pincode per e-mail.



De lockers passen in een bredere strategie. Ikea België rolde al twee soorten lockers uit: bij alle fysieke winkels en op strategische locaties zoals Ternat, Namen en Nijvel. Meer dan 100.000 Belgen maakten al gebruik van de service. Na Sint-Niklaas volgen nog meer locaties. Meer zelfs: België fungeerde als pilootland binnen Ikea voor het testen van lockers en intussen adopteren steeds meer landen het systeem.