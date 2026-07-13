Habitat versnelt Europese comeback: nu ook in het Nederlands

Meubelmerk Habitat versnelt zijn terugkeer op de Europese markt met een volledig digitaal verkoopmodel. Twee jaar na de overname door Vente-unique groeit het merk opnieuw en mikt het op aanwezigheid in veertien Europese landen.

Geen winkels meer

Habitat verkoopt vandaag al in onder meer Frankrijk, Duitsland, Spanje, Franstalig België, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal en Luxemburg. Daar komen nu versneld Nederland, Vlaanderen, Italië en Italiaanssprekend Zwitserland bij. Het merk wil uiteindelijk actief worden in alle landen waar moederbedrijf Vente-unique al een operationele structuur heeft.