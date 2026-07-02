[Interview] Dille & Kamille prikkelt met uitleenservice: “Heb je echt alles nodig wat je in een winkel ziet?” 

Dille & Kamille start met een uitleenservice voor leden. CEO Hans Geels ziet het initiatief niet als extra verdienmodel, maar als een bewuste prikkel tegen de wegwerplogica in retail. Tegelijk blijft de keten groeien, met zeven nieuwe winkels dit jaar en verdere ambities in België, Duitsland en Frankrijk.

Geen korting, wel inspiratie

Dille & Kamille verkoopt nieuwe spullen. CEO Hans Geels draait daar niet omheen. Toch stelt hij bij de lancering van de nieuwe leenservice een vraag die haaks lijkt te staan op klassieke retail: “Heb je echt alles nodig wat je in een winkel ziet?” Met die vraag start de keten een pilot waarbij members (leden van het loyaltyprogramma) bepaalde productpakketten kunnen lenen in plaats van kopen. “Het leek ons een goed idee om onze members een extra service aan te bieden”, zegt Geels.