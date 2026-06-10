Jysk rondt ombouw Leen Bakker-winkels in België af

Woensdag opende Jysk een nieuwe winkel in Sint-Truiden. Daarmee is de laatste van de acht overgenomen panden van Leen Bakker in België omgebouwd. Met de geplande opening van zeven winkels op voormalige Cora-sites komt er alweer een nieuwe expansiegolf aan.

“Sterke basis om verder te groeien”

De opening van de meer dan 1.500 m² grote vestiging in Sint-Truiden vormt het sluitstuk van een bredere ombouwoperatie: Jysk nam in België acht winkels over van Leen Bakker, die de voorbije maanden zijn omgebouwd naar het nieuwste concept van de Deense woonwinkelketen. Eerder dit jaar openden al vernieuwde vestigingen in Brugge, Dendermonde, Huy, Kuurne, Luik, Marche-en-Famenne en Zottegem. Elke winkel biedt werk aan ongeveer tien medewerkers. In België zijn zo’n twintig voormalige Leen Bakker-medewerkers aan de slag gegaan bij Jysk. Ook in Nederland werden vijf voormalige Leen Bakker-winkels omgebouwd.

“Met deze opening ronden we de eerste expansiegolf in België af. In korte tijd hebben we alle overgenomen winkels omgebouwd en we zien dat klanten daar heel positief op reageren. Dat geeft ons een sterke basis om verder te groeien. We kijken vol vertrouwen uit naar de volgende fase met nieuwe openingen”, zegt directeur Frank Christant van Jysk België, Frankrijk en Nederland.

Er staat inderdaad al een volgende reeks winkelopeningen op stapel: de komende maanden opent Jysk winkels op alle Shopping Cora-locaties. De eerste openingen staan gepland op 8 juli in Anderlecht en Châtelineau, gevolgd door Rocourt op 22 juli. Later volgen nog de locaties in Hornu, La Louvière, Messancy en Woluwe. Jysk wil de komende jaren doorgroeien naar minstens 125 winkels in België.