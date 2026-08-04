5 tips voor uw online bedrijfsstrategie: op weg naar (internationaal) succes met de Kaufland-marketplaces

(Publireportage) Stijgende kosten en verzadigde markten in de online verkoop vereisen nieuwe strategieën. Voor Nederlandse verkopers is het doel daarom duidelijk: ze moeten hun omzet verhogen zonder dat dit veel extra werk met zich meebrengt. De oplossing: snel en eenvoudig nieuwe verkoopkanalen openen en internationale groei realiseren – met Kaufland Global Marketplace!

Tip 1) Kaufland.nl: de Kaufland-marketplace komt naar Nederland!

Kaufland.nl wordt naar verwachting in de nazomer van dit jaar gelanceerd. De nieuwe online marketplace is gebaseerd op de alles-in-één-oplossing Kaufland Global Marketplace. Deze stelt verkopers van elke omvang in staat om snel en eenvoudig een breed assortiment producten in meer dan 6.400 categorieën te verkopen, nieuwe doelgroepen te bereiken en hun e-commerce-omzet te verhogen. De onboarding is al van start gegaan, zodat verkopers zich optimaal kunnen voorbereiden en hun producten bij de lancering meteen op de juiste doelgroepen kunnen afstemmen.

Als sterke partner van de verkopers biedt Kaufland Global Marketplace tal van gratis extra services aan om de start en een duurzame groei van de omzet voor verkopers gemakkelijker te maken:

● Persoonlijke Seller Support in alle talen van de marketplace: per telefoon en via e-mail.

● Hulp bij de betalingsverwerking in de lokale valuta

● Multi-channel-marketing op relevante prijsvergelijkingssites zoals Google Shopping.

● Eerstelijnssupport in de lokale taal.

● Mogelijkheid om een eigen webshop te koppelen

● Geautomatiseerde optimalisatiefuncties om de prestaties te verbeteren

● Technische interfaces met vrijwel alle bekende shop- en ERP-systemen (bijvoorbeeld Channable, ChannelEngine, Rithum, Shopify, e-tailize, EffectConnect, Goedgepickt, FiveX, ProductFlow of Logiqom).

● Self-services: knowhow via Seller University en webinars

● Samenwerkingsmogelijkheden: ontdek voordelen voor aanvullende services bij externe partners

Tip 2) Bereik 220 miljoen potentiële klanten in zeven – binnenkort negen – landen met slechts één registratie

In Europa wordt bijna 70 procent van de cross-border online-omzet gegenereerd via marketplaces.¹ Maar om op eigen kracht internationaal uit te breiden, moeten onlineverkopers aanzienlijke inspanningen leveren en beschikken over de nodige middelen en expertise. Het goede nieuws is dat verkopers zichzelf deze inspanningen kunnen besparen en op een efficiënte manier in heel Europa kunnen groeien met Kaufland Global Marketplace.

Nu kunnen verkopers met Kaufland Global Marketplace al potentieel 139 miljoen online klanten bereiken. In de nazomer van 2026 stijgt dit potentieel tot 220 miljoen. Want naast Kaufland.nl wordt er ook in Spanje een nieuwe Kaufland-marketplace gelanceerd. Vanaf dat moment kunnen verkopers met slechts één registratie in negen Europese landen verkopen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije). Er hebben zich al 15.000 verkopers aangesloten, die in totaal 45 miljoen artikelen in 6.400 categorieën aanbieden – waarvan 1.150 uit Nederland.

Kaufland Global Marketplace biedt verkopers optimale voorwaarden voor internationale groei. Ongeacht of u nu op één, een aantal verschillende of op alle Kaufland-marketplaces verkoopt: dankzij deze voordelen kost het u vrijwel geen extra moeite:

● Beheer vanuit één portaal: dankzij de geïntegreerde multi-marketplace-technologie kunt u al uw product-, assortiment- en bestelgegevens beheren vanuit één portaal. Internationaal verkopen vergroot dus uw bereik aanzienlijk, maar vergt slechts een kleine extra inspanning!



● Uitbreiden met gemak: nieuwe landkanalen kunnen met slechts enkele muisklikken worden toegevoegd en productgegevens en voorraad kunnen moeiteloos worden overgezet. Hierdoor kunnen verkopers hun producten binnen slechts drieënhalf uur in acht nieuwe landen aanbieden en verkopen – en dat met een minimale inzet van middelen voor hun bedrijf.



● Merkbekendheid: maak gebruik van de hoge merkbekendheid van Kaufland, van tot wel 99 procent in de marketplace-landen, om nieuwe doelgroepen te bereiken. Naast de online-marketplaces heeft Kaufland in totaal 1.600 fysieke winkels. Kaufland is net als haar onafhankelijke zusteronderneming Lidl een bedrijf van de Schwarz Groep, die met 604.000 werknemers in 34 verschillende landen een van de grootste retailbedrijven ter wereld is. Deze bijzondere combinatie van offline en online wordt in de betreffende landen verder versterkt door klantloyaliteitsprogramma’s zoals de Kaufland Card XTRA en de Kaufland-app. Maandelijks bezoeken tot wel 46 miljoen onlineklanten de Kaufland-marketplaces.

Tip 3) Het service-aanbod voor internationale groei ontdekken

Kaufland Global Marketplace biedt tal van services aan om verkopers te helpen bij de verkoop, groei en internationale expansie op de Kaufland-marketplaces:

● Vertaling van productgegevens en juridische teksten: gratis en geautomatiseerd

● Gemakkelijke overdracht van voorraden en synchronisatie van aanbiedingen van de ene marketplace naar de andere – met slechts een paar klikken.

● Meertalig ticketsysteem: ondersteuning bij het communiceren met klanten

● Aanbod van relevante betaalmethoden aan voor alle valuta

● EPR Management by Kaufland

Tip 4) De aandacht van potentiële klanten trekken met marketing: van listing tot top-performer

Zichtbaarheid is bepalend voor uw verkoopsucces. Kaufland Global Marketplace biedt u tal van mogelijkheden om uw aanbod te onderscheiden van dat van de concurrentie, zodat u ook op nieuwe markten met gemak potentiële klanten kunt overtuigen:

● Sponsored Product/Brand Ads: geef uw producten of merken een duidelijk zichtbare plaats in zoekresultaten of op productdetailpagina’s. Uit best practices is gebleken dat dit 170% meer traffic oplevert.²

● Vouchers: overtuig klanten met aantrekkelijke aanbiedingen door middel van individuele kortingen. Verkopers die vouchers gebruiken, verhogen hun omzet per artikel met gemiddeld 16%.³

● Seizoensgebonden campagnes: neem gratis deel aan grote marketingevenementen zoals de Black Week. Kaufland maakt op grote schaal reclame voor deze aanbiedingen via de newsletter, sociale media en de startpagina’s.

● Externe multi-channel-advertenties: Kaufland Global Marketplace verzorgt de gratis advertenties op externe kanalen zoals Google Shopping en andere prijsvergelijkingsplatformen.

Tip 5) Efficiënter verkopen: automatisering en operationele ontlasting met behulp van AI

AI fungeert op de Kaufland-marketplaces als “virtuele medewerker” en biedt u zo een doorslaggevend concurrentievoordeel: operatieve ontlasting. AI neemt zelfstandig tijdrovende taken van u over, zoals het voortdurend optimaliseren van prijzen, bezorgtijden of producttitels. Zo worden uw aanbiedingen verbeterd zonder dat u daar zelf iets voor hoeft te doen.

Daarnaast houdt de Executive Summary u op de hoogte van de ontwikkeling van uw prestaties en van belangrijke kansen, zoals beschikbaarheid, optimalisatie van aanbiedingen of veranderingen in de concurrentieomgeving. De Business Advisor gaat nog een stap verder en laat u concreet potentieel zien, zonder dat u zelf veel tijd hoeft te investeren in dashboards of rapporten.

AI doet ook het voorbereidende werk voor Sponsored Product Ads (SPA): in plaats van zelf naar geschikte artikelen te zoeken, suggereert de AI direct artikelen die bijzonder zouden profiteren van extra zichtbaarheid. Met slechts één klik activeert u de campagne en krijgen uw producten een waardevolle boost in zichtbaarheid.

Kort samengevat:

Groei is niet zozeer een kwestie van middelen, maar eerder een kwestie van slimme omzetting. Of het nu gaat om het aanspreken van nieuwe klantengroepen, cross-border verkoop, AI-ondersteuning of marketing met een groot bereik – de complete toolkit voor uw (internationale) groeistrategie staat voor u klaar!

Profiteer van de grote merkbekendheid van Kaufland om uw bedrijf duurzaam en internationaal te laten groeien en registreer u nu als verkoper op Kaufland Global Marketplace!

BIJZONDERE VOORWAARDEN: begin nu meteen te verkopen op de internationale marketplaces van Kaufland! Gebruik deze promotiecode RETAILDETAIL26 en profiteer van de unieke kans om drie maanden lang in heel Europa te verkopen met Kaufland Global Marketplace zonder de basisprijs te betalen. Wees er snel bij, want de actie loopt af op 30 september 2026 – Registreer u nu!

Bronnen:

1) Top 100 Cross-Border Marketplaces Europe, Cross-Border Commerce Europe

2) & 3) Kaufland