[In Beeld] Colruyt en IKEA ontdekken de rave als marketingstunt

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

Afgelopen weekend vonden er twee volstrekt legale raveparty’s plaats in Belgische winkels van IKEA en Colruyt. Voor beide retailers een opportuniteit om punten te scoren bij een jonger publiek.

Mensen samen brengen

Liefst 1800 tickets gingen in amper zeven uur de deur uit voor een rave die organisator Jump Up Cave afgelopen zondagmiddag organiseerde op de parking van IKEA Gent. Een beperkt aantal mensen kon ook dansen in de winkel zelf: daar werden zes sets gedraaid voor telkens 150 mensen. “Wij willen meer zijn dan gewoon een winkel. Wij willen mensen samenbrengen”, verklaart Julie Daems van IKEA tegenover HLN. De winkel liet zich ook in het verleden al opmerken met stunts, zoals een grote verstoppertjesspel en overnachtingen in de toonzaal. Een video-impressie van de IKEA-rave kan je hier bekijken.

De koelste rave

Voor “de koelste rave van deze zomer” moest je zaterdagavond bij Colruyt in het centrum van Leuven zijn, meer bepaald in de gekoelde versmarkt. In een winkel die enkele maanden dicht gaat voor verbouwingen, bouwde de retailer een dansfeestje, mee gesponsord door Tout Bien, het biermerk van influencer Average Rob, en Lipton Ice Tea.

Het idee ontstond volgens Wim Maeyens, topman van Tout Bien, al tijdens een brainstorm in april 2025. “Wat als we een feest zouden smijten in de frigo van de Colruyt?”, vroeg hij zich af op LinkedIn. Tout Bien wist Colruyt te overtuigen en die haalde er op zijn beurt Lipton bij. Ook de obligate “proevertjes” salami en kaas waren van de partij.

Colruyt, Lipton en Tout Bien koppelden een landelijke winkelactie aan het feest: klanten kregen in deelnemende Colruyt- en OKay-winkels een festivalshirt bij aankoop van achttien blikjes Lipton of Tout Bien. Via een QR-code in de hals van het shirt maakten een 200-tal klanten kans op toegang tot de fuif.

De rave startte twee uur na sluitingstijd en 12 uur voor de eerste werklui aan de slag gingen. Voor de supermarktketen een kans om in de gunst te komen van een jonger publiek, zoals je ook hier kan zien.