Amazon doet in België één miljoen leveringen met elektrische cargofietsen

Amazon heeft in België al meer dan één miljoen pakjes geleverd met elektrische cargofietsen. De Belgische uitrol maakt deel uit van een bredere Europese strategie.

In Brussel en Antwerpen

Amazon zette zijn eerste elektrische cargofietsen in 2022 in de Brusselse Vijfhoek in. Sindsdien breidde het bedrijf de vloot geleidelijk uit in Brussel en startte het ook leveringen in Antwerpen. In de hoofdstad vertrekken bezorgers vanuit een lokale micromobiliteitshub, terwijl ze in Antwerpen opereren vanuit het logistieke centrum op Blue Gate Antwerp.

Volgens Amazon maken de compacte voertuigen het mogelijk om efficiënter te leveren in historische stadscentra en dichtbebouwde woonwijken, waar bestelwagens minder vlot kunnen rijden. Naast elektrische cargofietsen zet het bedrijf ook elektrische bromfietsen en handkarren in voor de zogenaamde ‘last mile’-leveringen.

Meer vanuit microhubs

De mijlpaal past in de strategie van de e-commercereus om de uitstoot, geluidshinder en verkeersdruk in stedelijke gebieden te beperken. Amazon wil in 2026 nog eens 25 nieuwe micromobiliteitshubs openen in Europa om emissiearme stadslogistiek verder op te schalen.

In België wil Amazon tegen 2027 alvast meer dan 1 miljard euro investeren. Naast logistieke infrastructuur gaat het daarbij ook om werkgelegenheid, opleidingsprogramma’s voor kmo’s, zoals de E-Academy, en milieuprojecten, waaronder een samenwerking met het Nationaal Park Brabantse Wouden.