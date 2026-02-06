Amazon haalt Walmart in en geeft supermarkten net dan op: is de reus uit Seattle klaar met retail?

Amazon staat op het punt om Walmart te overtreffen als grootste retailer ter wereld. Toch kondigt de reus uit Seattle net nu aan alle Fresh- en Go-supermarkten te sluiten en nog meer geld dan verwacht te pompen in AI en cloudservices. Heeft Amazon retail uitgespeeld?

Historische mijlpaal: Amazon overtreft Walmart

Amazon was in 2025 goed voor 716,9 miljard dollar omzet, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is meer dan analisten voorspelden, maar belangrijker nog: het is ook meer dan rivaal en grootste retailer ter wereld Walmart, die later deze maand naar verwachting 712 miljard dollar zal rapporteren.