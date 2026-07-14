Amazon laat prijsvergelijkers geen prijswijzingen meer volgen

Amazon heeft verschillende prijsvergelijkers opgedragen om historische prijzen niet langer te tonen of verwerken. De maatregel maakt het voor consumenten moeilijker om prijsveranderingen te volgen en te controleren op welke prijs korting wordt gegeven.

Geen alerts voor prijsdalingen

De beperking geldt voor websites die deelnemen aan Amazon Associates, het affiliateprogramma waarmee partners een vergoeding ontvangen wanneer zij klanten naar de webwinkel doorsturen. Amazon bevestigt dat het die partners heeft gevraagd “ervoor te zorgen dat Amazon-prijzen geen deel uitmaken van hun trackinggrafieken of meldingen, conform de overeenkomst die ze hebben ondertekend”, aldus Tweakers.