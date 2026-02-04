Amazon leverde in Frankrijk 170 miljoen artikelen op dag zelf of volgende dag

Amazon bezorgde in 2025 170 miljoen artikelen op dezelfde dag of de dag erna bij Franse Prime-abonnees. De Amerikaanse e-commercereus wil dit jaar nog versnellen dankzij drie nieuwe mega-distributiecentra.

Drie extra magazijnen

Amazon heeft zijn snelle bezorgdienst Prime in Frankrijk uitgebreid en zegt dat de populariteit van het abonnement blijft toenemen. Het aantal snelle leveringen steeg vorig jaar fors: meer dan 170 miljoen artikelen kwamen nog dezelfde avond of uiterlijk de volgende dag bij Prime-leden aan. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten leverde Amazon in 2025 circa 8 miljard artikelen aan Prime-leden.

De Prime-bezorgdienst is inmiddels beschikbaar in vijftien Franse steden. Montpellier kwam er recent nog bij. Voor de leveringen binnen één dag steunt Amazon ook op nieuwe samenwerkingen met Monoprix en Chronodrive, die het bedrijf in 2025 afsloot. Daarnaast speelt kunstmatige intelligentie een centrale rol in de logistiek. De technologie bepaalt in real time waar producten worden opgeslagen en hoe ze het snelst bij klanten terechtkomen.

Amazon wil tegen het einde van dit jaar nog drie nieuwe mega-distributiecentra openen. Het gaat om twee magazijnen van elk 110.000 vierkante meter in Beauvais en Illiers-Combray, nabij Chartres, en een derde locatie van 160.000 vierkante meter in Colombier-Saugnieu, bij Lyon.