Antwerpen gaat voor “levendige Meir” met groen en ruimte voor voetgangers

De Antwerpse Meir krijgt brede doorgangen, groene rustplekken en een duidelijke scheiding tussen voetgangers, fietsers en leveranciers. Het schepencollege keurde het concept vrijdag goed, na eerdere kritiek van winkeliers.

Van kritiek naar compromis

De Meir, het winkelhart van Antwerpen, staat aan de vooravond van een grootschalige metamorfose. Het schepencollege gaf vrijdag groen licht voor het concept van de heraanleg, dat niet alleen de verouderde infrastructuur en riolering aanpakt, maar de straat ook moet transformeren tot een moderne, duurzame en internationale publiekstrekker. Voetgangers krijgen meer ruimte om te flaneren, terwijl groene zones en een nieuw verlichtingsplan moeten zorgen voor een aangenamere sfeer – zowel overdag als ’s avonds.