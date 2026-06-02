Antwerpse Kammenstraat start solden weer autovrij

De Kammenstraat in Antwerpen is tijdens de eerste twee weken van de zomersolden opnieuw autovrij. De maatregel, dit jaar voor de tweede keer ingevoerd, moet het winkelgebied uitbreiden en shoppers de kans geven ongehinderd te flaneren.

Kritiek en lof

Van 26 juni tot en met 13 juli 2026 sluit de stad de Kammenstraat dagelijks tussen 11 en 19 uur af voor autoverkeer. Aangezien de straat aan het voetgangersgebied De Wilde Zee grenst, ontstaat zo een groter autovrij winkelgebied. “We willen shoppers de ruimte geven om veilig en comfortabel van winkel naar winkel te wandelen”, aldus een woordvoerder tegenover HLN.