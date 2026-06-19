Prijsinvesteringen zadelen Asda op met een miljard verlies

De Britse supermarktketen Asda leed afgelopen boekjaar een verlies van bijna 1 miljard pond (1,15 miljard euro). De rode cijfers zijn deels het gevolg van prijsverlagingen in een poging om klanten terug te winnen.

Herstel kan vijf jaar duren

De totale omzet van de op twee na grootste Britse supermarktketen, na Tesco en Sainsbury’s, daalde met 3,4% tot 25,9 miljard pond (29,9 miljard euro). Het verlies vóór belastingen liep op tot 989 miljoen pond (1,14 miljard euro) in 2025, tegenover 599 miljoen pond (691,5 miljoen euro) in 2024.

De rode cijfers komen niet onverwacht: topman Allan Leighton had in maart vorig jaar al gewaarschuwd dat zijn plan om 5% tot 10% goedkoper te zijn dan traditionele concurrenten de winst aanzienlijk zou verminderen en dat het herstel tot vijf jaar zou duren.

Asda relativeert de verliescijfers wel: het bedrijf heeft naar eigen zeggen een sterke balans met een gezonde cashflow en de nettoschuld is gedaald. Maar de supermarktketen blijft wel marktaandeel verliezen. Het bedrijf is voor het grootste deel in handen van investeringsfonds TDR Capital, terwijl ook voormalig eigenaar Walmart nog een aandeel van 10% bezit.