Bol festivalwinkels op Rock Werchter zijn hit: “Niet zomaar marketing, ook echt fysieke retail”

Op festival Rock Werchter dook dit jaar een gloednieuw podium op: Het Magazijn, van onlineplatform Bol. Ook van de partij: twee fysieke Bol-winkels. “Een unieke kans tot branding, maar ook om onze klanten te leren kennen. Zoveel van onze medewerkers wilden er werken dat we moesten loten”, zegt Bram Vromans, Country Lead Belgium.

Van Lowlands naar Werchter

Afgelopen weekend had pure player Bol opeens twee winkels: een campingwinkel op The Hive en een shop op de festivalweide van Rock Werchter. “We wilden festivalgangers ontzorgen, maar ook een memorabele merkervaring creëren”, vertelt Bram Vromans. Bol testte de festivalwinkel de voorbije twee jaar al op Lowlands in Nederland. Toen Vromans het concept daar zag, wilde hij het ook naar België halen. “De keuze viel op Rock Werchter omdat je er alle leeftijden en voornamelijk Belgische en Nederlandse bezoekers aantreft – de doelgroep van Bol dus.”