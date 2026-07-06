LVMH-topman Bernard Arnault moet 22,5 miljoen euro aan belastingen nabetalen

Bernard Arnault, voorzitter en CEO van luxegroep LVMH, moet samen met zijn echtgenote bijna 22,5 miljoen euro aan achterstallige belastingen betalen. Het Administratief Hof van Beroep in Parijs vernietigde een eerdere uitspraak die het echtpaar grotendeels had vrijgesteld.

Onbetaalde belastingen

De uitspraak heeft betrekking op fiscale aanslagen over de periode 2010 tot en met 2015. De Franse fiscus vordert 12,96 miljoen euro aan extra inkomstenbelasting, sociale bijdragen, toeslagen en nalatigheidsinteresten voor het belastingjaar 2010. Daarnaast moet het echtpaar nog eens 9,5 miljoen euro aan vermogensbelasting betalen voor de jaren 2012 tot en met 2015.

De zaak kwam aan het licht nadat het Franse persagentschap AFP de uitspraak van 2 juli kon inkijken. Voor het onderzoek maakte de Franse belastingdienst gebruik van informatie uit Luxemburg en de Bahama’s. Arnault, de rijkste Europeaan en één van de rijkste mensen ter wereld, liet al weten de beslissing aan te vechten in cassatie.

Belgische holding centraal

Volgens onderzoeksmedium L’Informé draait het geschil om de complexe aandeelhoudersstructuur van LVMH. De familie Arnault houdt haar belang in de luxegroep niet rechtstreeks aan, maar via verschillende holdings. Bovenaan die structuur staat de Belgische vennootschap Pilinvest, die volgens de fiscus invloed heeft op de Franse belastingaangifte van de familie.

Een administratieve rechtbank in Parijs had eind 2020 nog geoordeeld dat Arnault de bijkomende inkomstenbelasting niet hoefde te betalen en recht had op terugbetaling van de reeds betaalde vermogensbelasting. De Franse staat tekende daartegen beroep aan en kreeg nu alsnog gelijk.

Al zal de fiscale tegenvaller slechts beperkt impact hebben op de financiën van Arnault, die een geschat vermogen tussen 123 en 141 miljard euro heeft. De fiscale procedure staat ook los van de activiteiten van de LVMH-groep en heeft uitsluitend betrekking op de persoonlijke belastingaangiften van Bernard Arnault en zijn echtgenote.