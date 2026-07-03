Hoe de winkelstraten “virale pelgrimsoorden” worden dankzij TikTok

Sociale media jagen niet alleen online verkopen aan, maar sturen consumenten ook weer meer naar fysieke winkels, cafés en restaurants. Een nieuwe studie heeft het zelfs over “virale bedevaarten”: online hypes leiden tot wachtrijen en hebben een groot aanzuigeffect op omliggende handelszaken.

Gedreven door social media

Nieuw onderzoek van American Express en Retail Economics wijst op een opkomende ‘viral pilgrimage’-economie: volgens de studie bezocht 63% van de Britse volwassenen het voorbije jaar een winkel of horecazaak nadat content op sociale media hen had beïnvloed. Bij Gen Z, consumenten tussen 18 en 28 jaar, loopt dat aandeel op tot 88%. American Express schat dat social media jaarlijks 1,7 miljard bezoeken aan Britse winkelstraten genereert, goed voor meer dan 30 miljoen bezoeken per week.