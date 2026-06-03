Stijgende kosten wegen op winst budgetketen B&M

B&M, de Britse discountketen die ook in Frankrijk actief is, zag de jaarwinst fors terugvallen als gevolg van kostenstijgingen en prijsinvesteringen. De retailer waarschuwt voor oplopende kosten in het komende boekjaar.

“Back to basics”

De jaarwinst (EBITDA) van B&M kromp over het afgelopen jaar met 26% naar 459 miljoen Britse pond (537 miljoen euro) in het afgelopen gebroken boekjaar, dat eindigde op 28 maart. De winst voor belastingen daalde zelfs met meer dan 37% naar 284 miljoen pond (329 miljoen euro), terwijl de omzet met 3,6% groeide naar 5,775 miljard pond (6,7 miljard euro) vooral dankzij winkelopeningen. De vergelijkbare omzet bleef vlak in het Verenigd Koninkrijk maar groeide wel in Frankrijk, waar de keten nu 150 winkels heeft en ook marktaandeel wint.