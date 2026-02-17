Europese Commissie opent onderzoek naar verkooppraktijken Shein

Vandaag heeft de Europese Commissie een formele procedure tegen Shein ingeleid. De Chinese webwinkel zou een verslavend karakter hebben, een gebrek aan transparantie tonen en illegale producten verkopen.

Diepgaand onderzoek

De Europese Commissie start een diepgaand onderzoek naar Shein op basis van de digitale dienstenwet (Digital Services Act of DSA), blijkt dinsdag uit een persbericht. Daarbij wil de Commissie onder andere nagaan welke systemen het Chinese platform heeft ingesteld om de verkoop van illegale producten in de Europese Unie te beperken, zoals sekspoppen die op kinderen lijken.

Ook het verslavende ontwerp van de dienst komt in beeld: consumenten krijgen immers punten of beloningen voor hun betrokkenheid, en de vraag is wat Shein doet om het risico op verslaving te beperken. Verder zijn er vragen rond de transparantie van de aanbevelingssystemen die Shein gebruikt om inhoud en producten aan gebruikers voor te stellen. Het platform moet de belangrijkste parameters van zijn aanbevelingssystemen bekendmaken en moet gebruikers ook een gemakkelijk toegankelijke optie bieden die niet op profilering is gebaseerd.

“Welzijn van shoppers beschermen”

Shein kreeg al op 28 juni 2024, 6 februari 2025 en 26 november 2025 vragen over de bescherming van consumenten en minderjarigen, en over de transparantie van zijn aanbevelingssystemen. Dit diepgaande onderzoek volgt op een voorlopige analyse van de antwoorden die Shein gaf. Hoe lang het onderzoek zal duren, kan de Commissie niet zeggen.

“In de EU zijn illegale producten verboden, of ze nu in de winkel liggen of op een online marktplaats worden aangeboden. De wet inzake digitale diensten zorgt voor de veiligheid van shoppers, beschermt hun welzijn en geeft hen informatie over de algoritmen waarmee ze te maken hebben. We zullen beoordelen of Shein zich aan deze regels houdt en zijn verantwoordelijkheid neemt” aldus Henna Virkkunen, uitvoerend vicevoorzitter voor technologische soevereiniteit, veiligheid en democratie.

Ook in Frankrijk ligt Shein onder vuur. Een eis van de overheid om de webwinkel te schorsen, werd door de rechtbank niet gevolgd. Over een eis om dan enkel de marktplaats te sluiten, zal de rechtbank zich op 19 maart uitspreken.