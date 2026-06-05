Helft van Duitse buitenlandse online uitgaven gaat naar China

Duitsers gaven in 2025 bijna een miljard euro uit aan e-commerce. Ze doen dat vooral in eigen land, maar 12% gaat naar buitenlandse aanbieders. China is goed voor bijna de helft (49%) van al die uitgaven, gevolgd door Frankrijk (22%) en Nederland (19%).

Duitse e-commercemarkt blijft groeien

De Duitse e-commercemarkt groeide in 2025 met 3,9% naar een totale consumentenomzet van 92,3 miljard euro. Duitse consumenten doen gemiddeld 35 bestellingen per jaar, met een gemiddelde orderwaarde van 53,2 euro. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Duitse detailhandelsorganisatie Handelsverband Deutschland (HDE).