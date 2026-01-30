Na slechte winterkoopjes mogen Belgische retailers promoties verderzetten

Omdat de winterkoopjes in België tegenvielen voor de meeste winkeliers, hebben de bevoegde ministers David Clarinval en Eléonore Simonet beslist dat handelaars hun promoties in februari mogen verderzetten.

Ademruimte

De soldenperiode, die zaterdag afloopt, was dit jaar waren uitzonderlijk slecht met een gemiddelde omzetdaling van 28%, meldt handelsfederatie Comeos. Tien dagen sneeuw, stakingen en protesten hielden consumenten weg uit de winkels. Veel handelaars vroegen daarom om de solden te verlengen. Een wettelijke verlenging bleek niet haalbaar, maar de bevoegde ministers David Clarinval en Eléonore Simonet erkennen de situatie en geven ademruimte: handelaars mogen hun promoties in februari verderzetten.