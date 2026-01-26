Nederlandse concurrentiewaakhond keurt overname Hema door Jumbo-familie van Eerd goed

ACM, de Nederlandse mededingingsautoriteit, keurt de overname van de overige aandelen van Hema door de familie van Eerd goed. Daarmee is de deal is nog niet rond: ook de Belgische mededingingsautoriteit en de ondernemingsraad van Hema moeten nog hun zegen geven.

“Voldoende keuze”

In september kondigde investeringsfonds Parcom aan dat het zijn aandeel van 50% in warenhuisketen Hema zou verkopen aan Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie van Eerd, die ook eigenaar is van supermarktketen Jumbo. Beide ketens blijven los van elkaar opereren, maar kunnen elkaar wel versterken, zei het persbericht toen.

Mededingingsautoriteit ACM heeft gekeken naar de gevolgen voor de concurrentie in Nederland en ziet geen problemen. “Jumbo verkoopt via haar supermarkten voornamelijk dagelijkse consumptiegoederen aan consumenten, terwijl Hema als warenhuis met name non-food producten verkoopt, waaronder kleding, huishoudtextiel en kantoorbenodigdheden. Doordat Jumbo en Hema grotendeels verschillende producten aanbieden, blijft er ook na de overname voldoende keuze over voor consumenten”.

Nu is het dus wachten op het oordeel van de Belgische mededingingsautoriteit en de ondernemingsraad.