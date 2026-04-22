Nieuwe lening geeft Galeria ademruimte

De Duitse warenhuisketen Galeria krijgt van minderheidsaandeelhouder Bain Capital een nieuwe lening van 10 miljoen euro. Het geld moet de retailer in staat stellen een financieel lastige periode te overbruggen.

Turbulente periode

Dat Galeria liquiditeitsproblemen ondervindt, werd recent al duidelijk door berichten over dalende omzetten en achterstallige huurbetalingen. De retailer heeft huuruitstel aangevraagd voor alle 83 winkels, waarbij de huur voor maart en april pas in de herfst zou worden betaald. Niet alle verhuurders hebben dit voorstel geaccepteerd. Bovendien blijkt de omzetontwikkeling dit jaar tegen te vallen.

Het overbruggingskrediet dat Bain Capital nu toekent, komt dus meer dan gelegen. Het bedrijf, dat doorstartte na drie faillissementen, maakt opnieuw een turbulente periode door, waarin recent nog financieel directeur Christian Sailer werd ontslagen. De retailer heeft ook al aangegeven dat bijkomende winkelsluitingen niet uitgesloten zijn.