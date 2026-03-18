[Opinie] Data en AI: de stille motor achter de Chinese retailrevolutie

Terwijl Europa nog zoekt naar de juiste balans tussen innovatie en regelgeving, zet China al volop in op data en kunstmatige intelligentie als drijvende krachten achter retail en industrie. Het land bouwt aan een samenleving waarin AI niet optioneel is, maar vanzelfsprekend.

Winkels als pure data

Neem Shein, Temu en AliExpress. Deze platforms worden vaak gezien als goedkope concurrenten, maar hun echte kracht ligt in data. Wanneer Shein fysieke winkels opent in Frankrijk, zijn dat geen verkooppunten, maar dataverzamelbakken. Elke klik, pasbeurt en socialemediapost wordt omgezet in data die het algoritme voedt. De winkel is slechts een decorstuk in een digitaal schouwspel.

Shein maakt ook geen kleding: het bedrijf genereert code die beslist wat geproduceerd wordt, in welke aantallen en wie het te zien krijgt. Terwijl Europa reageert met rechtszaken, boetes en protesten, weet Shein al weet wat er volgende maand in de kleerkasten hangt. Nog voor Europese merken hun nieuwe seizoenscollecties hebben ontworpen.

Ook voor JD.com is AI een essentiële factor. Het bedrijf beschouwt fysieke winkels niet als verkooppunten, maar als verlengstukken van een dataplatform. De winkel wordt magazijn, de verkoop wordt dataset en de consument wordt signaalbron. De overnemer van MediaMarkt en Saturn heeft zo’n fijnmazig intelligentiesysteem dat het bedrijf leverancier-producenten precies kan vertellen wat ze moeten produceren, voor welke doelgroepen en in welke oplages ze het op welke locaties moeten voorzien. Dit is geen klassieke “commerce” meer, maar een infrastructuurmodel dat Europa zelf nooit heeft uitgebouwd.

AI van zorg tot onderwijs

Het Chinese AI-offensief reikt verder dan retail. Het land integreert AI in productie, transport, zorg, overheid, logistiek en onderwijs. In steden als Hangzhou krijgen kinderen al op jonge leeftijd AI-onderwijs, terwijl Europa nog zoekt naar een curriculum. De AI Plus-strategie mikt op bijna volledige adoptie binnen tien jaar, niet als droom, maar als uitvoeringsplan. BYD dient dagelijks tientallen patenten in, JD.com runt autonome magazijnen en Shein stuurt een wereldwijde modeketen aan via realtime algoritmes.

Europa heeft de kennis en het talent om mee te spelen, maar mist de snelheid en schaal. Terwijl Europa verzandt in debatten over ethiek en richtlijnen, gebruikt China AI als een vanzelfsprekend onderdeel van de economie. De vraag is niet of Europa AI kan inzetten, maar of het bereid is om zijn traagheid en regeldruk achter zich te laten en te erkennen dat data en AI de nieuwe spelregels bepalen.

