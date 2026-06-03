Pepco Group verkoopt Poolse keten Dealz aan investeerder

Discountretailer Pepco verkoopt zijn verlieslatende Poolse keten Dealz aan een Europese retailinvesteerder. Hiermee trekt de groep zich terug uit de FMCG-sector om zich te concentreren op zijn kernactiviteit.

Strategische transformatie

Pepco heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met betrekking tot de verkoop van 100% van de aandelen van Dealz Poland aan een nieuw opgerichte vennootschap, opgericht door een gespecialiseerde Europese retailinvesteerder. Dat meldt de retailer in een persbericht. De groep, die vorig jaar ook zijn Britse dochter Poundland verkocht, wil zich volledig richten op haar sneller groeiende en winstgevendere keten Pepco, gespecialiseerd in textiel en algemene non-foodartikelen.