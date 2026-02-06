Wibra neemt nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik

Het nieuwe distributiecentrum van Wibra in Apeldoorn is officieel geopend. De nieuwe locatie biedt meer ruimte om mee te groeien met de snelle internationale expansie van het retailbedrijf.

Dubbel aantal vrachtwagens

Met de opening zet Wibra naar eigen zeggen een belangrijke stap om de winkels ook in de toekomst goed te kunnen blijven bevoorraden. In de afgelopen jaren groeide Wibra van 210 naar 360 winkels, waaronder een verdubbeling van het aantal winkels in België en de opening van de eerste vestigingen in Frankrijk. Die groei is ook zichtbaar in de logistiek: het aantal vrachtwagens verdubbelde en de volumes namen sterk toe.