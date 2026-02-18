Gamma opent en vernieuwt zeven bouwmarkten in België

Gamma opent vandaag zijn nieuwe winkel in Oostkamp, die de vorige winkel in Brugge vervangt. Het is de eerste van in totaal zeven nieuwe of vernieuwde bouwmarkten die dit jaar de deuren openen.

Oostkamp als startschot

De nieuwe vestiging in Oostkamp, geëxploiteerd door franchisepartner Bourrelier Groep, is een verhuis van de winkel in Brugge (Baron Ruzettelaan). Met 2.400 m² winkeloppervlakte is de nieuwe locatie bijna twee keer zo groot als de vorige vestiging. Gamma rolt er ook het nieuwe Generations Plus-concept verder uit, met overzichtelijkere kluswerelden, extra advies en een versterkte omnichannelbeleving.