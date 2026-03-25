Hornbach groeit door in zwakke markt, winst onder druk door kostenstijging

Hornbach groeide vorig jaar, ondanks een aanhoudend zwak consumentenklimaat in Europa. De doe-het-zelfketen vergroot marktaandeel, terwijl marges onder druk staan door oplopende personeels- en operationele kosten.

Robuust bedrijfsmodel des te belangrijker

De omzet steeg met 3,8% tot 6,43 miljard euro, terwijl de operationele winst nagenoeg stabiel bleef op 264,7 miljoen euro. Daarmee voldoet het concern aan de ramingen vooraf. Topman Albrecht Hornbach benadrukt de robuustheid van het bedrijfsmodel: “Het consumentenklimaat blijft in de meeste delen van Europa uitdagend – wat het des te belangrijker maakt om een robuust bedrijfsmodel te hebben dat ook in volatiele tijden blijft presteren.”