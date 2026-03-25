Geschreven door Pauline Neerman
Maxeda haalt 50 miljoen euro en nieuwe hoofdaandeelhouder binnen

Doe-Het-Zelf/Tuin25 maart, 2026

Doe-het-zelfgroep Maxeda heeft een ingrijpende herkapitalisatie afgerond en haalt daarbij 50 miljoen euro vers kapitaal op. Ook de aandeelhoudersstructuur verandert: schuldeiser GoldenTree wordt meerderheidsaandeelhouder.

In handen van schuldeiser

Met de kapitaalinjectie van 50 miljoen euro verstevigt Maxeda niet alleen zijn liquiditeitspositie, maar vergroot ook de betrokkenheid van financiële partijen. De investering komt van fondsen beheerd door GoldenTree Asset Management, die zo een meerderheidsbelang verwerven in de Benelux-speler achter Praxis en Brico.

