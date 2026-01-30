Coolblue sluit winkel in Brussel

Coolblue sluit zijn enige winkel in Brussel, gelegen op de Louizalaan. De keten zegt wel op zoek te zijn naar een nieuwe locatie in de hoofdstad.

Huurcontract loopt af

Op 31 januari gaat de winkel van Coolblue op de Brusselse Louizalaan definitief dicht, omdat het huurcontract afloopt. “Onze Brusselse klanten blijven welkom in onze winkel in Zaventem en in onze nieuwe winkel in Drogenbos, die op 6 februari opent. Daarnaast zijn we actief op zoek naar nieuwe winkellocaties in Brussel zelf,” zegt de retailer in een reactie aan Bruzz.

De winkel opende in juni 2020 en was toen met een oppervlakte van 2.600 m² de grootste vestiging van de elektroretailer in de Benelux. Het was bovendien de eerste winkel waar klanten ook in het Frans terecht konden – intussen heeft de retailer ook een winkel in Wallonië.