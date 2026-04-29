MediaMarkt rolt retailmedianetwerk verder uit

Elektronicaretailer Mediamarkt-Saturn sluit vanaf 1 mei ook België, Luxemburg en Hongarije aan op zijn Europese retailmedianetwerk. Daarmee worden de advertentiemogelijkheden uitgebreid naar acht Europese markten.

68 miljoen contacten per week

Mediamarkt-Saturn lanceerde zijn retail media-aanbod vorig jaar in Duitsland en Spanje. Op 1 april kwamen Oostenrijk, Zwitserland en Turkije erbij, en nu is het dus ook de beurt aan België, Luxemburg en Hongarije. De nieuw toegevoegde markten zijn samen goed voor 300 extra winkels en 23,5 miljoen contacten per week. Het complete netwerk omvat voortaan ongeveer 738 winkels en zo’n 54.000 schermen, waarmee adverteerders 68 miljoen contacten per week kunnen bereiken.

“Door ons aanbod van in-store retail media in heel Europa uit te breiden, maken we het bereik op het verkooppunt voorspelbaar en bruikbaar voor adverteerders over de landsgrenzen heen,” zegt Boris Prondzinski, Managing Director bij MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing. Technologiepartner One Tech Group (OTG) uit Hamburg staat in voor de adserver waarmee de campagnes worden aangestuurd, en het boekingsplatform waar adverteerders digitale advertentieruimte kunnen inkopen.

Moederbedrijf Ceconomy haalde in het boekjaar 2024/25 al 91 miljoen euro aan inkomsten uit retail media, ruim boven de doelstellingen en bijna een verdubbeling vergeleken met het voorgaande jaar.