Kretinsky krijgt groen licht voor overname Fnac Darty

De Franse beurswaakhond AMF keurt het overnamebod van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky op Fnac Darty goedgekeurd. Zo komt de acquisitie weer een stap dichterbij.

Nog dit jaar afgerond

Kretinsky wil via zijn investeringsvehikel EP Groupe de controle over Fnac Darty vergroten. Hij bezit momenteel al 28,5% van de aandelen, maar wil met het openbare overnamebod meerderheidsaandeelhouder worden. De ondernemer controleert in Frankrijk ook supermarktconcern Casino.

De toezichthouder verklaarde het project donderdag “conform”. De raad van bestuur van Fnac Darty had het bod eerder al gesteund. Met de goedkeuring van de AMF kan het proces nu formeel doorgaan.

Volgens de huidige planning opent het overnamebod nog in het tweede kwartaal van 2026. De afronding volgt vermoedelijk in de tweede helft van het jaar. Fnac Darty is ondertussen ook zelf op goede weg: in het eerste kwartaal groeide de omzet met 1% tot 2,31 miljard euro. Het concern profiteerde onder meer van stabiele verkopen van elektronica en huishoudelijke apparaten.