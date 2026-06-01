MediaMarkt brengt winkelen op afspraak ook naar België

MediaMarkt introduceert winkelen op afspraak in zijn Belgische winkels. Met deze nieuwe service kunnen klanten vooraf een persoonlijk adviesgesprek in de winkel plannen. De gratis dienst ging eerder succesvol van start in Duitsland en Nederland.

Dienstenaanbod uitbreiden

MediaMarkt zegt te blijven investeren in serviceconcepten die inspelen op de individuele noden van klanten. Persoonlijke afspraken brengen die belofte tot leven in de winkel: een specialist staat klaar om advies op maat en één-op-één begeleiding te bieden, voor een snelle en persoonlijke winkelervaring. Zo besparen klanten tijd en kunnen ze hun winkelbezoek plannen op een moment dat hen het beste past.

Klanten doen immers steeds vaker online onderzoek naar producten, maar willen in de winkel nog steeds gericht advies en bevestiging van hun keuze. Winkelen op afspraak verbindt deze twee werelden, zegt de retailer. Klanten kunnen eenvoudig een afspraak boeken via de pagina van hun lokale winkel, in hun gewenste productcategorie. Bij aankomst checken ze in en worden ze begeleid naar een specialist, die de tijd neemt om de wensen te bespreken, producten te vergelijken en te helpen bij een aankoopbeslissing.

De gratis service is na een test sinds eind vorig jaar ook in alle Duitse winkels van de retailer beschikbaar en werd in maart gelanceerd in de 54 Nederlandse winkels. Voor MediaMarkt is het een volgende stap in de strategie die steeds sterker inzet op het uitbouwen van een dienstenaanbod, met onder andere ook herstellingen, garanties, verzekeringen en financiering.