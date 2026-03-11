MediaMarkt lanceert winkelen op afspraak in Nederland

MediaMarkt introduceert in zijn Nederlandse winkels een nieuwe service: winkelen op afspraak. Vorig jaar lanceerde de elektronicaretailer die gratis dienst al in zijn Duitse winkels.

Online en offline verbinden

MediaMarkt ontwikkelde deze nieuwe dienst omdat klanten steeds vaker online op onderzoek gaan naar producten, maar in de winkel nog wel gericht advies en bevestiging van hun keuze willen. Winkelen op afspraak verbindt deze twee werelden, aldus de retailer. Klanten kunnen eenvoudig een afspraak boeken via de pagina van hun lokale winkel, in hun gewenste productcategorie, zoals tv en audio, telecom, witgoed of computing. Bij aankomst checken ze in en worden ze begeleid naar een specialist, die de tijd neemt om de wensen te bespreken, producten te vergelijken en te helpen bij een aankoopbeslissing.

De gratis service, die na een test sinds eind vorig jaar ook in alle Duitse winkels van de retailer beschikbaar is, betekent voor MediaMarkt een volgende stap in de strategie die steeds sterker inzet op het uitbouwen van een dienstenaanbod, met onder andere ook herstellingen, garanties, verzekeringen en financiering. Vanaf vandaag is winkelen op afspraak beschikbaar in alle 54 MediaMarkt-winkels in Nederland.